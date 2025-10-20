俳優・蒔田彩珠（２３）が２０日、都内で行われた、主演映画「消滅世界」（１１月２８日公開）の完成披露上映会に胗俊太郎（３４）、恒松祐里、結木滉星と出席した。蒔田は胗と夫婦役を務めた。その撮影について問われると「年齢がちょうど１０個くらい違うけど、やっぱり大人だなって思いました」とし「すごい落ち着いていて安心できる雰囲気があるので、あまり緊張せずにお芝居をできた」と回想した。「大人っ