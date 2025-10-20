女優の加藤ローサ（40）が20日、TOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」（月〜木曜午後1時）にゲスト出演。子どもがセリフの練習相手をしてくれることを明かした。パーソナリティーを務める元乃木坂46の山崎怜奈（28）から現在放送中の加藤が出演するドラマ「推しの殺人」について、「お子さん見てます？何ておっしゃってます？」と質問されると、「見てます。今、思春期もあって、ちょっと辛口なんですけども…。結構