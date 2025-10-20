11月6日に発売される声優・伊達さゆりさん2nd写真集（撮影・藤原宏、税込3850円、KADOKAWA）のカバーとタイトルが決定した。【写真】キュートなカンフーポーズの伊達さゆりさん『ラブライブ！スーパースター!!』澁谷かのん役、同作品のスクールアイドルグループ・Liella!のメンバーとしても活動する一方、ドラマ・映画・舞台への出演など、さまざまなフィールドで活躍する伊達さん。香港マカオが舞台となった同作のタイトルは『