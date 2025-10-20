秋の高校野球です。10月19日、富山市で行われた北信越地区高校野球大会の決勝戦。帝京長岡対日本文理という大会初の新潟県勢同士の戦いは、帝京長岡が接戦を制し、来年春のセンバツ出場を有力にしました。19日、富山市で行われた北信越地区高校野球大会の決勝戦。準決勝で石川の星稜を下した帝京長岡と福井の強豪・敦賀気比を破った日本文理。大会史上初の県勢同士の決勝となりました。日本文理が2点をリードして迎えた5回オ