サッカー明治安田J1リーグ。アルビレックス新潟は10月18日、東京ヴェルディと対戦。またしても敗れ、次節にも降格が決まる可能性が出てきました。14試合、勝ちが無い新潟。J1に残留するにはとにかく勝ち点3が必要です。拮抗した試合は前半27分、橋本のパスを島村が前線で収め、後ろに下げたパスをブーダがスルー。最後は、白井！前節、同点ゴールの白井が早速シュートを放ちます。しかし、カ