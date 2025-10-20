銀二郎の下宿を訪れたトキは…NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は21日、第4週「フタリ、クラス、シマスカ？」の第17回が放送される。出奔した銀二郎（寛一郎）を探し、東京を訪れたトキ（郄石あかり）。銀二郎が住む下宿でトキは、松江随一の秀才・錦織友一（吉沢亮）と出会う。さらに銀二郎と一緒に住んでいるという松江出身の帝大生・根岸（北野秀気）と若宮（田中亨）も合流し、トキは錦織たちと銀二郎の帰りを待つ。