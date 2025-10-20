◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクのモイネロが味方が先制した直後の4回につかまった。先頭の矢澤宏太に右翼線への二塁打を許した。続く打撃好調のレイエスは空振り三振に抑えるも、4番の郡司裕也に内角のカットボールを左翼線へ運ばれ、同点の適時二塁打とされた。その後、2死一、三塁のピンチでは、石井一成を中飛