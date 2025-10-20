沼田警察署 警察は、沼田市に住む６４歳の会社員の男性が現金約２５００万円の詐欺被害にあったと発表しました。 警察によりますと、男性はことし２月、投資に関するサイトで知り合った相手からＳＮＳで「投資資金額を増やすことができれば大きな利益を得られる」などとうその投資話を勧められました。 そして、３月２７日から７月１４日までの間に９回にわたって現金あわせて約２５００万円を指定口座に振り込みだましと