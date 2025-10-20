前橋市の小川市長は、今月１７日、自身のホテル問題を受け、給与を半額にしたうえで続投を表明しました。市議会で２０日に開かれた各派代表者会議では、「反省や総括が十分でない」などの意見が出され、２１日に市長に直接質す方針です。 前橋市の小川市長は、今月１７日、市の既婚男性の職員とラブホテルで複数回面会した問題で、自身の給与を５割減額したうえで市長を続投すると表明しました。また、市長は同じ日、市議会に対し