◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第6戦ソフトバンク―日本ハム（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが先制に成功した。3回1死、海野隆司の詰まったゴロが三塁ベースに当たる幸運な内野安打で出塁。続く牧原大成が今CS初安打となる左前打で一、二塁となった。周東佑京は一塁正面のゴロとなったが、日本ハム清宮幸太郎が二塁へ送った球が一塁走者の牧原大成に当たり、転々と転がった（