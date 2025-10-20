福岡県警嘉麻署は20日、嘉麻市の住民が持つスマートフォンに同日午前10時40分ごろ、福岡県警の「ヒラノ」と名乗る男性から不審な電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「京都府警が逮捕した男があなた名義のキャッシュカードを持っていた。京都府警に出頭してください」「出頭できなければ他の手段を検討します」などという内容。説明して切断する不審な電話だったという。