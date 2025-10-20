福岡県警城南署は20日、福岡市城南区の住民宅固定電話に14日から19日にかけ、宅配業者や北海道警の捜査員をかたる人物から不審な電話がかかったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。電話は「あなたの個人情報が悪用されている」「捜査に協力してほしい」などと言われたうえで、現金を準備するよう指示されるものだったという。