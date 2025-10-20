忘年会などお酒を飲む機会が増える年末を前に、下関市で飲酒運転の根絶を目指す集会が開かれました。飲酒運転根絶総決起集会には、県内各地の飲食店関係者などおよそ200人が出席しました。集会は、被害者だけでなく、加害者とそれぞれの家族の平穏な日常を奪ってしまう飲酒運転による交通事故を無くそうと県飲食業生活衛生同業組合が毎年主催しています。集会では飲食店などに行く前にお酒を飲まない人を決め、その人が仲間を送り