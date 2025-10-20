BRT＝バス高速輸送システムでの復旧を目指すJR美祢線について、BRTでの具体的な復旧計画を策定する法定協議会の初めての会合が開かれました。法定協議会は県庁で開かれ、副知事や沿線3市長など22人が出席しました。JR美祢線は2023年の大雨災害で2年以上全線運休が続いています。県と3市は鉄道での復旧を断念し、定時性や速達性を確保したBRTで復旧する方針で一致しています。協議会はBRTによる復旧の具体的な計画を策定するのが目