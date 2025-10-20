きょうは「世界骨粗しょう症デー」です。骨の健康への関心を高めてほしいと「オール広島・骨活プロジェクト」が始まりました。 広島県庁で行われた啓発イベントでは、骨の健康に関するパネル展示やカルシウム・ビタミンＤが豊富な骨に良い食品などが紹介されました。 県内では骨折により受診する高齢者が全国平均よりも多く、骨粗しょう症のリスクが高い女性も多く占めていることから、イベントでは「骨の健康度」の