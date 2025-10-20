鹿児島市の老人ホームで入所者の顔を殴るなど暴行を加えたとして、元職員の女が暴行の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは鹿児島市牟礼岡の無職、川添君江容疑者(61)です。警察によりますと、川添容疑者は9月14日の正午ごろ、当時、勤務していた鹿児島市の老人ホームで入所者の80代の女性の顔を殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。被害にあった女性が別の職員に「たたかれた」と話し職員が警察に