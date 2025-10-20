男の子の下半身を盗撮したなどとして逮捕・起訴されている陸上自衛隊員の男が懲戒免職になりました。「懲戒免職」になったのは、陸上自衛隊海田市駐屯地所属の陸士長・27歳です。陸士長は、ことし3月、呉市内の商業施設のトイレで10歳未満の男の子の下半身をスマートフォンで盗撮したとして逮捕・起訴され、6月にも廿日市市内で男の子の下半身を触ったとして逮捕・起訴されています。陸士長は、聞き取りに対し「性的欲求を