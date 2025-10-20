コンビニで人気漫画のフィギュアを万引きしたとして、三重県の職員が逮捕されました。三重県職員の川村和彦容疑者(42)は今年8月、伊勢市内のコンビニで、漫画のキャラクターのフィギュアあわせて4個を盗んだ疑いが持たれています。手に持った服の中に商品のフィギュアを隠す様子が、店の防犯カメラに映っていたということで、川村容疑者は警察の調べに容疑を認めたうえで、「好きな漫画のフィギュアが欲しかった」と供