北海道・美唄警察署は2025年10月20日、美唄市東明1条1丁目付近でクマ2頭を駆除したと発表しました。警察によりますと、20日正午ごろ、「目の前にクマがいます」と110番通報があり、警察官と市の職員、ハンターが警戒にあたっていたということです。20日午後4時すぎ、クマ2頭は住宅街のほうへ近づき、一般住宅の敷地内に入り込んだため、警察官職務執行法に基づき、警察の命令でハンターが発砲しました。駆除されたクマ