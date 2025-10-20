のと鉄道の「震災語り部観光列車」で語り部の話を聞く（左から）富山県の新田八朗知事、福井県の杉本達治知事、石川県の馳浩知事＝20日午後、石川県穴水町（代表撮影）富山、石川、福井3県の知事が20日、石川県七尾市で懇談し、災害対応力強化に向け連携する方針を確認した。ノウハウを共有するため職員の短期相互交流を実施するほか、南海トラフ地震への対処について意見交換や情報共有を進める。富山県の新田八朗知事は「能