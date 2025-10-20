第一三共ヘルスケアの解熱鎮痛薬ブランド「ロキソニン」は10月19日、「国際生理の日」にあわせ、生徒が安心して相談できる環境づくりを目指す特設ページ「保健室と生理」を公開した。「保健室と生理」掲載内容(抜粋)同社は8月20日、「みんなの生理痛プロジェクト for TEEN」の新たな取り組みとして、初の中学・高校の養護教諭向けセミナー・ワークショップ「生理痛会議」を開催した。当日は、会場・オンライン参加を合わせ、全国の