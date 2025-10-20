完全キャッシュレスの実証運行に用いるバス（相鉄バス提供）相鉄バスは１１月から、横浜市旭区などを走るバス１路線で、運賃支払いに現金を用いない完全キャッシュレスの実証運行を行う。運転士の負担軽減を目的とした国土交通省の事業の一環。効果や課題を検証し、今後の本格導入に備える。対象は、鶴ケ峰駅─森の台小学校入口─中山駅を結ぶ「旭１５系統」。来年１月末までの毎日、全便がキャッシュレス専用となる。運賃は大