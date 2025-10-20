迫田孝也（48）が20日、東京・丸の内ピカデリーで行われた山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）完成披露試写会に登壇。「自分が油をかけられる、あのシーンだけは、目を背けてはいけないと思いましたが…背けました」と吐露した。「TOKYOタクシー」は、24年に日本アカデミー賞外国作品賞を受賞した22年のフランス映画「パリタクシー」（クリスチャン・カリオン監督）が原作。さえない日々を送る個人タク