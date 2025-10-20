日本サッカー協会（ＪＦＡ）は２０日、山本昌邦ナショナルチームダイレクター（ＮＤ）が技術委員長を兼任すると発表した。前技術委員長の影山雅永氏はフランスで児童ポルノ画像の輸入・所持の容疑で２日に逮捕され、有罪判決を受け、７日に同職を解任され、空席となっていた。海外出張中のため、都内で行われた会見にリモート参加の宮本恒靖会長は「これまで技術委員としてナショナルチームダイレクターとして代表の強化にあた