お笑い芸人の大竹まことがパーソナリティを務めるラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）10月20日の放送では大竹と経済アナリストの森永康平氏が、全米各地でトランプ政権に対する抗議デモが行われたという日刊スポーツの記事を取り上げた。 大竹まこと「ものすごい人数があちこちでデモをしていたね。この中に労働組合などが連携して入っていると。トラ