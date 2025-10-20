ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2025年10月20日（日本時間）にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの近影を公開した。かぼちゃに鼻先を寄せてドジャースは日本時間18日、2年連続となるワールドシリーズ進出を決めた。大谷選手が同日更新したインスタグラムでは、勝利に酔いしれる選手たちの写真とともに、デコピンがかぼちゃを抱えたぬいぐるみと一緒に、小さなベンチに座っている写真も公開された。そ