ドル円１５０．８０付近に再び上昇、高市氏がとにかく経済政策をしっかり打つと発言＝ロンドン為替 あすの首相選出がほぼ確実となった高市・自民総裁は会見で、「臨時国会は経済対策に注力しないといけない」「臨時国会、とにかく経済政策をしっかり打つ」などの述べている。ドル円相場はロンドン序盤に150.28レベルまで下押しされる場面があったが、足元では150.80付近へと再び上昇している。 USD/JPY150.77EUR/JPY