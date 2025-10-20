２０日、北京の天安門広場。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京10月20日】中国共産党第20期中央委員会第4回全体会議（4中全会）が20日、4日間の日程で始まった。会議では、国家発展の重要分野における政策ロードマップとなる新たな5カ年計画「国民経済・社会発展第15次5カ年規画（2026〜30年）」が議論される。4中全会とは何か。5カ年計画はいかに策定されるのか。第15次5カ年規画はなぜ特に重要とされるのか。▽4中