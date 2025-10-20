テレビ大分 自民党と日本維新の会は20日連立政権を発足させることで合意しました。 21日の臨時国会で、自民党の高市早苗総裁が新たな総理大臣に指名される見通しです。 大分県内の両党の反応を取材しました。 ◆日本維新の会藤田文武共同代表「自民党との政策協議がすべて整いまして、連立政権を樹立するという合意をするに至りました」 日本維新の会は20日午後、両院議員総会を開き、藤田共同代表が連立政権樹立の方針