ÃíÌÜ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÂåÉ½¡¢Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤È¤Î²ñÃÌ¤Ï¡¢Í½Äê¤è¤ê¾¯¤·ÃÙ¤ì¤Æ¡¢20Æü¸á¸å6»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁíºÛ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¥«¥á¥é¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¡¦¹â»ÔÁíºÛ¡§¼ºÎéÃ×¤·¤Þ¤¹¡£µÈÂ¼ÂåÉ½¡¦Æ£ÅÄ¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¹ñ²È´Ñ¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢¿¿Ùõ¤Ë¡¢ÂçÊÑÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ¯ºö¶¨µÄ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼