女優で声優の戸田恵子が19日に自身のアメブロを更新。出演するプレミアムドラマ『終活シェアハウス』（NHK BS・BSP4K）の共演者らとのオフショットを公開した。【画像】戸田恵子、野沢雅子との2ショットを公開この日、戸田は「いよいよ今夜から始まりました！『終活シェアハウス』」と自身が出演するドラマの放送が開始したことを報告。「今日も早朝からロケをしてましたー！」と明かした。続けて、共演する俳優の城桧吏と日