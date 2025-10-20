令和ロマン・くるまが、活動自粛後の周囲の反応について率直な心境を明かした。【映像】くるまが気まずく感じた周囲のリアクション10月19日、ABEMAオリジナルドキュメンタリーバラエティ番組『世界の果てに、くるま置いてきた』＃5が放送された。『世界の果てに、○○置いてきた』シリーズ（通称・せかはて）の第3弾となる本作では、物心ついてから海外旅行経験がなく、ほぼ人生初海外となる令和ロマン・くるまが、バングラデ