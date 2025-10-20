日本サッカー協会は２０日、山本昌邦ナショナルチームダイレクター（６７）が技術委員長を兼任すると発表した。前任の影山雅永氏（５８）はパリ行きの航空機内で児童ポルノを閲覧したとしてフランスで有罪判決を受け、７日付で契約解除となっており、後任となる。任期は来年３月末まで。山本氏は都内で記者会見に出席し、「これまでナショナルチームダイレクターとして日本代表の強化に努めてきたが、これからは技術委員長として