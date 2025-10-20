20日午後2時ごろ、窃盗の疑いで見附市に住む無職の女（52）が現行犯逮捕されました。女は20日午後1時頃、見附市内のスーパーでアイスや総菜など9点（販売価格合計732円）を万引きした疑いです。警察によりますと、20日午後1時ごろスーパーの店員から「万引きした人に事務室に来てもらっている」と警察に連絡がありました。女は万引きしたものとは別に購入した商品もあり、レジを通り店を出るときに店員に