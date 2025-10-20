本格化する降雪シーズンを前に、北陸地方整備局では除雪車の自動化技術の開発が進められてきました。10月20日、自動で除雪作業をする車両のデモンストレーションが行われました。20日、公開されたのは自動で除雪作業を行う除雪トラックと小形除雪車です。これまでの除雪車は大型の車両を運転しながら作業装置のレバー操作を同時に行う必要があり、操作に習熟したオペレーターが運転を担っていました