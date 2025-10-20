日本サッカー協会(JFA)は20日、27日から11月1日まで韓国・木浦市で行われるJFAエリートプログラムU-14日韓交流戦メンバー20人を発表した。活動期間中にU-14韓国代表と2試合を行う予定となっている。以下、JFA発表のメンバー【スタッフ】監督:本吉剛コーチ:和泉茂徳GKコーチ:佐野智之【選手】GK1青木馨(川崎F U-15生田)12近藤大和(FC LAVIDA)DF2金子諒哉(岡山U-15)3久米愛斗(福岡U-15)4上野煌士郎(川崎F U-15生田)5岩崎隼人(FC