明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は、18日にホームで「ヴァンフォーレ甲府」に圧勝。 今シーズン初めて首位に立ちました。 ホームゲームでは、歴代3番目に多い “約1万9600人” の観客が詰めかけた一戦。 V・ファーレンは立ち上がりから、左サイドに入った笠柳が数多くのチャンスを作ると、前半10分。 その笠柳から澤田につないで、最後はエジガルが2試合連続ゴー