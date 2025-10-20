ヴィジュアル系ロックバンドSHAZNA（シャズナ）のボーカルIZAM（イザム）が自身のSNSを更新した。元MALICE MIZER（マリス・ミゼル）で、現在はMoi dix Mois (モワ ディス モワ)で活動するManaとの2ショットを披露。La’cryma Christi（ラクリマ・クリスティー）、MALICE MIZER、SHAZNA、FANATIC◇CRISIS（ファナティック クライシス）などが名を連ねた「90年代V系四天王」のレジェンド同士の共演に、大きな反響が集ま