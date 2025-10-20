中央署成年後見人として管理していた当時70歳の男性の口座から207万円あまりを横領した疑いで、元・司法書士が再逮捕されました。容疑者は別の男性からも同じように368万円を横領したとして9月に逮捕され、10月20日に起訴されました。2025年10月20日