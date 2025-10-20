○プロパスト [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.20％にあたる40万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は10月21日から12月26日まで。 ［2025年10月20日］ 株探ニュース