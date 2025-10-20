南さつま市で125年続く伝統行事「金峰山大坂相撲大会」が開かれました。大会の名物、赤ちゃんの土俵入りも行われ会場は賑わいました。南さつま市で開催された金峰山大坂相撲大会は125年の歴史があり、地元の子どもたちなど約70人が参加しました。大会の名物は赤ちゃんの土俵入り。泣く子もいれば堂々と土俵入りする子もいました。（保護者）「これからますます大きく健やかに育って欲しい」大会では勝ち抜き戦や団体戦も行