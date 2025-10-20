10月19日放送の『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）に人気俳優がゲスト出演。その言動が話題となっている。「この日、人気俳優の山本耕史さんがバラエティ番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（日本テレビ系）にゲスト出演。この日の『DASH巨大食堂』という企画のなかで、大きすぎるために敬遠されがちな巨大魚を求めてSixTONESの森本慎太郎さんと『超深海魚釣り』に挑戦していました。山本さんと森本さんは2025年の連続ドラマ『ア