◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第6戦 ソフトバンク-日本ハム(20日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクが5回、勝ち越しに成功しました。3回に好機が絡み、先制に成功していたソフトバンク。しかし直後に日本ハム・郡司裕也選手のタイムリーを浴び、すぐさま同点に追いつかれました。それでも5回、先頭の山川穂高選手が四球で出塁。ここから2者連続で三振に倒れるも、牧原大成選手が2打席連続ヒットで出塁します。続く周