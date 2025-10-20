社会人野球の強豪、Honda熊本の中継ぎエース左腕、中村太耀（なかむら／たいよう）投手24歳。 【写真を見る】運命のドラフト会議3年越しの「指名待ち」 Honda熊本 中村太耀投手 小さなテイクバックから繰り出される最速153キロの速球を一番の武器に、滑り落ちるようなスライダーでも空振りが狙えます。 中村投手、実はドラフト会議で指名を待つのは2回目です。 中村太耀投手「2年前のドラフト会議で指名漏れしま