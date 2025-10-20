「ＣＳパ・ファイナルＳ・第６戦、ソフトバンク−日本ハム」（２０日、みずほペイペイドーム）日本ハムが１点を追う四回、郡司裕也捕手が左翼線に同点の適時二塁打を放って試合を振り出しに戻した。四回、先頭の矢沢が右翼線二塁打で出塁すると、続くレイエスは空振り三振に倒れたが、勝負強い４番が一振りで決めた。内角スライダーをきれいに振り抜いた打球は左翼線を痛烈に破る適時二塁打。味方のミスをばん回する一打に、