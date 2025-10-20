名古屋・栄の路上で執拗に客引きをしたとして逮捕された、飲食店店長の男性が、不起訴処分になりました。 【写真を見る】名古屋･栄の路上で執拗に客引きしたとして逮捕の飲食店店長（30）不起訴処分 名古屋地検は理由明らかにせず 住居不詳の30歳の男性はことし8月、名古屋の歓楽街、栄3丁目の路上で、店長をつとめる居酒屋へ執拗に客引きをした、愛知県の迷惑防止条例違反の疑いで今月逮捕されました。 この居酒屋は、不当な料