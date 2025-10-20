ジェニーハイが、新曲先月リリースされた「あの夏が癖になっていく」のミュージックビデオを公開した。本作MVの監督を務めたのは、ジェニーハイとは初めてのタッグとなる井上青。メンバー5人の強烈な個性が存分に活かされたシーンから魅せる演奏シーンまで、ジェニーハイの魅力が凝縮された映像作品に仕上がっている。 そして、ジェニーハイのSNSアカウントにて同時刻に投稿されたメンバー5人が揃った動画にて、この楽曲を最後にジ