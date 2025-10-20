M!LKが、新曲「好きすぎて滅！」を10月27日(月)に配信リリースすることが決定した。発表にあわせ新アーティスト写真、楽曲ジャケットも公開されている。「好きすぎて滅！」は、”あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう！”と爆発的な愛を歌ったラブソング。「イイじゃん」が大流行を巻き起こしたM!LK結成10周年イヤーの締めくくりを飾る、M!LKらしいファニーでポップな楽曲となっている。 これまでM!LK公式SNSでは6日間に渡っ