11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÊ¼¸Ë¸©¡¦¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥Éµ­Ç°¥Û¡¼¥ë¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦30Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÀéÍÕ¸©¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¶¿ÍÅª¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¤Î»Ë¾åºÇÂç¥­¥ã¥Ñ¥·¥Æ¥£¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ã¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¥Ä¥¢¡¼¡ä³«ºÅµ­Ç°¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¡Ù¥é¥¤¥Ö¾Ò²ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥«¥ê¥¹¥Þ¥¬¥ó¥Ü¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¼·¿Í¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¼Í¥¡Ê¾®ÌîÍ§¼ù¡¿»³Ãæ¿¿¿Ò¡¿Ê¡¸¶¤«¤Ä¤ß¡¿