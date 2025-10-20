アニメ映画『トリツカレ男』より、主人公・ジュゼッペ（佐野晶哉／Aぇ! group）が劇中歌「ジュゼッペのテーマ」を歌う本編映像が解禁。併せて、ジュゼッペがこれまで“トリツカレた”ことの場面写真が公開された。【動画】Aぇ! group・佐野晶哉が歌う「ジュゼッペのテーマ」本編映像本作は、いしいしんじによる同名小説をミュージカルアニメーションとして映画化。主人公ジュゼッペの声を佐野晶哉、ジュゼッペが恋に落ちるヒ